Marcelo Rebelo de Sousa testou positivo ao novo coronavírus esta segunda-feira, dia 11, e, por precaução, Clara de Sousa ficou em isolamento profilático. Isto porque a jornalista da SIC moderou o debate entre o chefe de Estado e André Ventura no passado dia 6. "Tendo tido conhecimento do teste positivo do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e apesar de achar que - tendo em conta os dados disponíveis - é altamente improvável que possa ter havido alguma transmissão no estúdio da SIC no dia 6 de janeiro, a jornalista Clara de Sousa está em isolamento até ser testada. O teste deverá ser feito na próxima quarta-feira", pode ler-se num comunicado emitido pela SIC.

Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa já fez mais dois testes – ambos com resultado negativo – e a pivô mostra-se otimista. “Obrigada pelo carinho. Está tudo bem! O presidente voltou a testar negativo. Foi um dia intenso de expectativa sobre o resultado dos vários testes. Vou continuar a aproveitar em pleno estes dias de folga. Mantenham-se em segurança porque os números continuam muito altos! De facto, não podemos facilitar”, lê-se na sua mais recente publicação nas redes sociais.

