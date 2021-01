Sofia Ribeiro fugiu para o calor do Rio de Janeiro onde passou um Natal bem diferente do habitual. A atriz ainda não regressou a Portugal e recebeu uma visita surpresa de um rosto bem conhecido do público.

Isabel Figueira partilhou uma fotografia na praia ao lado da atriz este fim de semana. "A imagem da Despedida. Finalmente juntas! Que energia tão boa !! Adoro esta minha irmã que a vida me deu", disse a apresentadora e também atriz sobre Sofia Ribeiro. Entretanto, Isabel Figueira já regressou a Portugal.

2020 não foi um ano fácil para Sofia Ribeiro. A atriz viu o seu relacionamento terminar e o seu negócio encerrar por tempo indeterminado.