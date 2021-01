Reprodução Instagram, DR

Nas redes sociais. Rita Ferro Rodrigues questionou os seguidores sobre o regresso ao confinamento devido à pandemia do novo coronavírus. "Todos a preparar psicologicamente para o novo confinamento, não é? Pensamentos?", perguntou, recebendo recebeu várias mensagens, que fez questão de ler uma a uma.

Numa nova publicação, a apresentadora decidiu expressar a sua opinião. "Falhámos todos. Uns mais que outros mas todos. A pandemia só se controla com maturidade e responsabilidade individual de comportamentos e enquanto isto não for compreendido com seriedade, nada se vai alterar", começou por dizer.

"Ou somos todos crianças e precisamos de um pai autoritário e prepotente nos obrigue a comportar bem à força?!?", questionou.

"Eu não julgo os outros. Tento ter uma conduta responsável mas já falhei em algum momento - como toda a gente . Até porque estamos emocionalmente exaustos! Uma distância de segurança que por distração não cumpri, um abraço que não devia ter dado mas a saudade era tanta que esqueci por momentos o risco. Quem nunca? Que é que pode atirar pedras ao vizinho do lado? Por isso a minha proposta é fazermos um esforço - se for bem feito pode ser o último - para contrariarmos, juntos, estes números assustadores. Cumprirmos o que for preciso - e o que conseguirmos porque, já se sabe, não estamos todos nas mesmas condições, infelizmente", continuou.



Rita relembra o momento em que os portugueses aplaudiram nas varandas e janelas para prestar homenagem aos profissionais de saúde: "Lembram -se que os mortos contavam -se pelos dedos das mãos e nós estávamos nas varandas a homenagear o Serviço Nacional de Saúde? Agora em muitos dias são mais de 100 vítimas mortais... e parece que nos esquecemos de quem está na linha da frente... Vamos a isto, com coragem ? Aquela última volta da maratona, antes de vencermos a corrida. A vacinação está a correr a bom ritmo, se fizermos a nossa parte, a coisa dá-se!", afirmou, dedicando a publicação a uma amiga que é médica no SNS.