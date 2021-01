Luciana Abreu partilhou com todos os seus seguidores nas redes sociais um vídeo amoroso onde canta ao lado das filhas gémeas, Valentine e Amoor, de três anos. Nas imagens podemos ver a artista, de 35 anos, a cantar o tema Já Passou, da banda sonora do filme de animação Frozen: O Reino do Gelo.

Reprodução Instagram, DR

De referir que Luciana Abreu também é mãe de Lyonce e Lyannii, de nove e oito anos, respetivamente. A batalha judicial com o ex-marido Yannick Djaló para decidir a guarda das meninas e o pagamento da pensão de alimentos continua a decorrer e já há mais de um ano que o antigo futebolista não vê as filhas. Saiba mais AQUI!