Este domingo, 10 de janeiro, foi um dia especial para Inês Folque. Tomás, o filho da apresentadora, completou o primeiro aniversário. Uma data que a própria fez questão de assinalar nas redes sociais com imagens únicas do parto.

"Oficialmente um ano do melhor segundo da minha vida! És melhor do que alguma vez sonhámos nosso bebé mais querido. Que trouxeste tantas cores à nossa vida", começou por escrever na legenda da publicação.

"Um ano desde que percebi o que era verdadeiramente ter medo, o que é viver a transbordar de um amor infinito que até dói. Um amor que nos sai da alma. Que viagem esta que foi este primeiro ano e que perfeição de imperfeições se tornou a nossa vida", continuou.

"Obrigada meu grande amor pequenino. Olho para ti enquanto adormeces no meu colo e volto a este milésimo de segundo em que te conheci e com os olhos muito abertos olhavas para mim como se tivessemos estado juntos a vida toda. Não me lembro de chorar com tantos sentimentos misturados e de forma tão intensa como no minuto em que nasceste, fecho os olhos e fico com lágrimas ao lembrar aquele segundo que carimbou o resto da minha existência! Infinitas vezes infinito, daqui até à lua e da lua até aqui", completou.

Recorde-se que o pequeno Tomás é fruto do casamento de Inês Folque com Gonçalo Ribeiro Telles.