Este sábado, dia 9 de janeiro, a rainha Isabel II e o marido, o príncipe Filipe, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, administradas no castelo de Windsor. No entanto, os fãs parecem não ter ficando contentes com a notícia que foi anunciada como "notícias maravilhosas" pelo Palácio de Buckingham.

Nas redes sociais, alguns internautas afirmaram que as pessoas de 80 e 90 anos não precisam de receber a vacina. “Porque desperdiçaria uma vacina com o príncipe Filipe???”, questionou um, citado pelo The News. “Boas notícias são os profissionais de saúde que estão na linha de frente e os principais funcionários a receber a vacina como prioridade”, escreveu um segundo.

“Maravilhoso para quem? Os noventa anos nos lares, que ainda esperam pela deles? O sem-abrigo incapaz de se isolar?", disse ainda um terceiro. "Que desperdício!".

A monarca de 94 anos e o marido de 99 anos juntaram-se assim a cerca de 1,5 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina no Reino Unido.