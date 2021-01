Instagram

César Mourão não tem por hábito partilhar momentos da sua vida pessoal nas redes sociais, pelo que os seus fãs ficam encantados sempre que o faz. Esta segunda-feira, 11 de janeiro, o ator, que atualmente faz sucesso na série Esperança, da OPTO, surpreendeu ao publicar no Instagram uma fotografia dos seus filhos mais novos, Martim, de dois anos, e Xavier, de três meses, do relacionamento com Joana Lousão.

“Só a mais velha fica no escritório... confinados a estarem em cima de mim”, brincou o humorista na legenda da imagem.

A filha mais velha de César Mourão completa em breve 12 anos, chama-se Mariana e nasceu de uma anterior relação.