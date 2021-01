Depois da especulação na imprensa brasileira, assessora de Camila Pitanga acabou por confirmar que a atriz brasileira namorava com a artesã, Beatriz Coelho. Mais de uma ano depois, o casal acabou por se separar.

"Confirmamos que a atriz Camila Pitanga e a artesã Bia Coelho não estão mais juntas. Após 1 ano e 11 meses de namoro, as duas ressalva que seguem, agora, amigas e que se admiram mutuamente", dizia a nota emitida pela assessoria da atriz, citada em vários sites da imprensa social brasileira.

A atriz foi casada por 10 anos com Cláudio do Amaral Peixoto, pai da sua filha, Antónia, de 12 anos. Separaram-se em 2011, mas o ex-marido convivia não só com a atriz brasileira, como com a sua agora ex-namorada.