“10.01.10 18h44. 11 Anos. Parabéns meu filho, minha Vida, meu coração fora do peito, meu amor ‘infinitos e mais além’. São 11 anos deste ser humano bom, puro, meigo, generoso, sensível e inteligente com um sentido de humor delicioso. Agradeço a Deus todos os dias a bênção que és. Conta comigo meu filho, sempre”, escreveu Rita Andrade nas redes sociais, onde também partilhou várias fotografias de Gustavo.

O menino é fruto do antigo casamento da nutricionista com o empresário Nuno Ramos. Os dois casaram-se em 2008 e separaram-se dois anos e meio depois. Em 2015 voltaram a dar uma oportunidade à relação, mas em 2019, em declarações à revista Caras, a antiga apresentadora do Fama Show confirmou que estavam novamente separados. “O Nuno e eu já não estamos juntos. Continuamos amigos e a ter uma boa relação, e isso é o mais importante”, disse na altura.

