“E a vossa manhã?”, questionou Daniel Oliveira nas redes sociais, na legenda de uma fotografia onde a sua filha, Alice, que completa três anos em maio, está a pintar-lhe as unhas de azul turquesa e roxo.

Numa altura em que as autoridades pedem aos portugueses que fiquem em casa e que, inclusivamente, foi decretado recolher obrigatório a partir das 13h00 em quase todo o país, o diretor-geral de entretenimento do Grupo Impresa, dá o exemplo.

Esta publicação mereceu muitos comentários divertidos, nomeadamente de algumas caras SIC. “Para veres o que sofre a Esperança”, comentou César Mourão, referindo-se à série que protagoniza na OPTO, na qual veste a pele de uma idosa. “Teria pedido outra cor”, brincou também o ator José Mata. Jorge Corrula, ator e jurado do programa A Máscara, que é pai de duas raparigas optou por demonstrar a sua solidariedade: “Benvindo!!!😂”.

Recorde-se que Alice é fruto do casamento de Daniel Oliveira com a apresentadora da SIC Andreia Rodrigues. O casal prepara-se para dar as boas-vindas a outra menina na primavera e o nome já foi escolhido. Saiba tudo AQUI!