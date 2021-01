Pablo Cuadra

Sara Carbonero partilhou na sua página de Instagram fotografias e um vídeo dos seus dois filhos, Martín, de sete anos, e Lucas, de quatro, a brincar na neve que por estes dias pintou de branco a capital espanhola. Na legenda, a mulher de Iker Casillas escreveu apenas: “História de amor 🤍”.

Recorde-se que a profissional de televisão e o antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto regressaram no verão passado a Madrid, depois de quatro anos a viver no nosso país. Sara Carbonero já reconheceu que sente muitas saudades do Porto, onde vivia. VEJA AQUI!