Foi na última segunda-feira, 4 de janeiro, que estreou na SIC a novela Amor Amor. Entretanto, nas redes sociais, vários atores da nova trama da estação de Paço de Arcos têm partilhado algumas imagens dos bastidores das gravações. Foi o caso de Rui Unas, que destacou um momento de descontração lado de Joana Pais de Brito.

"É sexta-feira com Joana Pais de Brito. Marquem alguém que seja tão forte como eu no karaoke", escreveu o humorista na legenda do vídeo de uma divertida sessão de karaoke ao som de Shakira.

Veja o momento no vídeo acima!