Instagram

“Hoje é o FIM. Às 22h marcamos encontro na SIC. Nunca gostei de despedidas. Por isso com estes será um Até Já. Obrigado por nos terem acompanhado desde o dia 9.9.2019. NAZARÉ!!!!!!!!!!💙”, escreveu José Mata nas redes sociais na legenda de uma fotografia tirada durante a sua participação no programa Casa Feliz, onde esteve com Afonso Pimentel, Carolina Loureiro e Tiago Teotónio Pereira.

Veja a conversa dos protagonistas da história com Diana Chaves e João Baião: