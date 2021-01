Instagram

“Faz hoje um ano que partiste meu pai. 😢😢😢”, escreveu José Luís Cardoso no Instagram, onde também partilhou uma fotografia do seu pai (ver abaixo).

Recorde-se que a vida do antigo participante do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, mudou muito desde esta partida. Desentendimentos com a irmã levaram a que o antiquário portuense vivesse confinado ao seu quarto e tivesse acesso à cozinha da casa que partilhava com a mãe em horários específicos. Tudo isso levou a que José Luís fizesse uma tentativa de emigrar para a Suíça, onde passou recentemente um mês a procurar trabalho. Contudo, os seus planos não correram como esperava e regressou ao Porto e à casa da mãe, como o próprio explicou nas redes sociais.