Ricardo Ribeiro partilhou com os seus seguidores nas redes sociais a dor de ter perdido um amigo. “Profunda tristeza com a tua partida Descansa em paz meu Amigo maior de todos, meu Rui. Jamais te esquecerei. Obrigado por tudo. Até sempre”, escreveu o fadista no Instagram.

A caixa de comentários da publicação rapidamente se encheu de palavras de apoio. “Que descanse em paz. Forte abraço Ricardo”, “Um senhor incrível ❤️ Muita força!” e “Que triste notícia! Um bom Homem, o queridíssimo Rui! Que tristeza!”, pode ler-se entre muitos outros comentários.