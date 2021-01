Nos últimos dias, Madonna tem partilhado uma série de vídeos da sua viagem a Maláui, sendo que foi neste país africano que a cantora adotou os filhos David Banda, de 15 anos, Mercy James, de 14 anos, e as gémeas Estere e Stella, de oito anos.

Juntamente com os filhos, a artista de 62 anos visitou o Hospital Pediátrico Mercy James, na cidade de Blantyre, uma organização não governamental fundada por Madonna, em colaboração com o ministério da saúde do Malauí no ano de 2017.

A 'Rainha do Pop' recorreu à sua conta de Instagram este domingo, dia 3 de janeiro, e partilhou um vídeo da sua visita onde passou algum tempo com as crianças. "Visitando o Hospital Pediátrico Mercy James... Três anos e continuando forte. Graças ao Dr. Borgstein e à incrível equipa de profissionais de saúde que fazem o possível para salvar a vida de crianças todos os dias!", escreveu na legenda.