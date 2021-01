1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 7 de janeiro, é um dia especial para Luís Borges. O namorado, Pedro Risueño, completa mais um aniversário. Uma data que o manequim fez questão de assinalar nas redes sociais com várias imagens do casal.

"Feliz aniversário, meu amor. Sinto muito a tua falta", escreveu o modelo na legenda das imagens, aproveitando para se declarar mais uma vez.

Recorde-se que Luís Borges assumiu publicamente o romance com o empresário espanhol em outubro de 2020, dias depois do romance ter sido avançado no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras.