Rita Pereira celebrou recentemente o segundo aniversário do seu único filho e parece que Lonô já começou o ano de 2021 com o seu primeiro corte de cabelo, como fez questão de mostrar nas redes sociais.

A atriz, acompanhada do namorado, levou o filho a um famoso cabeleireiro para cortar um pouco dos seus caracóis pela primeira vez. O truque? A presença do pai e um telemóvel com desenhos animados, ora veja abaixo!

"Quero ter outro filho, quero casar-me, mas com a covid–19 não", disse a atriz no último mês do ano de 2020 a Cristina Ferreira. "Porque sou uma pessoa que gosta de festas. O casamento para ser é sem coronavírus, porque não quero convidar apenas 20 pessoas. Só a família do Gui [Guillaume] são 190!", disse a atriz e apresentadora na TVI.