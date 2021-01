Instagram

“Estava aqui a fazer uma pesquisa de fotografias antigas para o novo projecto e deparei-me com esta. Cara de chavala irritante com a mania que manda!!! Devo ter sido insuportável pá! Agora sou um doce!!! Juro!!!”, escreveu Inês Aires Pereira no Instagram, na legenda de uma fotografia da sua infância.

Veja abaixo como é a atriz agora:

