Instagram

A propósito do Dia de Reis, Jorge Gabriel usou as redes sociais para recordar a mãe, que partiu há mais de uma década.

"A noite de Reis consagra a vinda do Salvador e a partida do ventre que me deu Luz", começou por escrever o apresentador na legenda de uma fotografia da progenitora.

"Há 16 anos mais longe de ti mas a sentir-te sempre perto do meu coração. Amo-te mãe", completou.

Reprodução Instagram, DR