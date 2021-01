1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Catarina Furtado usou as redes sociais esta terça-feira, 5 de janeiro, para lembrar o drama vivido nos campos de refugiado, ainda mais numa altura em que se fazem sentir baixas temperaturas no nosso país.

"Está um frio de rachar. Todos os dias sou atormentada pelas imagens que não esqueço do que vi nos campos de refugiados, nomeadamente na Grécia", começou por escrever a apresentadora e Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População.

"Todos os dias entro na minha casa aquecida, no meu edredão confortável, no meu banho de água quente e sou assaltada pelo pensamento (e pelas informações que me chegam ) sobre o sofrimento EVITÁVEL de milhares de pessoas que estão a viver, com a falta de tudo o que é digno, sem NADA, nada, nada, a não ser um frio de rachar que os mata. Literalmente.

Crianças, jovens, mulheres, homens! Acreditem que não durmo bem", prosseguiu.

Por fim, Catarina Furtado aproveitou para divulgar uma campanha de solidariedade. "Hoje falo-vos de uma campanha que o @humansbeforeborders está a fazer de angariação de roupa de homem (XS, S e M) e produtos higiénicos para entregar no campo de Moria, na ilha de Lesbos, Grécia, onde estive com o meu programa Príncipes do Nada. Quem quer contribuir? Até dia 8 em Lisboa e até dia 20 nos outros pontos do país.

É só contactar o HuBB", completou.