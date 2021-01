Boss AC fazia um direto nas redes sociais quando acabou caiu de umas escadas e bateu com a cabeça no chão. O artista partilhou o vídeo do sucedido com os seus seguidores.

“A minha tentativa de direto há pouco no Instagram foi assim. Escorreguei numas escadas, caí de costas e bati com a cabeça no chão. Fiquei tonto e com dores no corpo mas que seja um bom presságio para 2021. Haja saúde”, disse o rapper de 45 anos.

“Passado o susto, está tudo bem. Ainda estou com dores e para virar o pescoço tenho que virar o corpo mas nada que não se cure em um ou dois meses”, contou ainda ao partilhar uma imagem do local onde caiu.

Boss AC brincou com a situação e acrescentou que se riu minutos depois da queda aparatosa, ora veja no vídeo abaixo.