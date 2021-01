1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 3 de janeiro que Eduardo Madeira usou as redes sociais para anunciar que estava livre da Covid-19, após dez dias em isolamento profilático. Entretanto, esta terça-feira, dia 5, foi a vez da mulher do humorista, Joana Madeira, se manifestar na sua página de Instagram.

"Sem Covid e sem confinamento. Acabou e Estamos livres finalmente. E, ao que dizem, já com a imunidade", escreveu a humorista, mostrando-se ao lado da filha Leonor.

Recorde-se ainda que Joana Machado Madeira está grávida da segunda filha, fruto do casamento com Eduardo Madeira.