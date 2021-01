Reprodução Instagram, DR

Solteira, Anitta está a deixar os fãs bastante curiosos ao ver uma das companhias que a cantora escolheu para a sua viagem na neve de Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos. Trata-se de Daniella Grace.

A artista tem partilhado várias fotografias com Daniella, inclusive a de uma uma dança no meio da rua, que Anitta classificou como “very romantic” (muito romântico, em português), o que fez com que muitos seguidores pensassem num romance entre as duas.

De acordo com o Extra, os internautas de Anitta já estão a chamar o suposto novo casal de "Aniella". Recorde-se que a cantora assume-se como bissexual, portanto os rumores podem não estar assim tão longe da verdade.

Mas quem é esta mulher? Daniella não é uma desconhecida dos paparazzis. A modelo e atriz teve, alegadamente, um caso com Cristiano Ronaldo em 2016, após o jogador terminar a longa relação com Irina Shayk e antes da relação com Georgina Rodríguez.

Reprodução Instagram, DR