“Recuso-me a ver isto sozinha. Bom dia. Com o melhor do meu mundo”, escreveu Katia Aveiro no Instagram, na legenda de uma fotografia da sua filha mais nova, Valentina, de um ano e meio.

A viver no Brasil desde o verão de 2018, a irmã de Cristiano Ronaldo rumou à Madeira com a filha e o companheiro. Alexandre Bertolucci Jr., para passar o fim de ano na sua terra natal, junto da família, nomeadamente da mãe, Dolores Aveiro.