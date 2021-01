Reprodução Instagram, DR

Bibá Pitta é uma avó orgulhosa. Prova disso são as várias publicações dos netos que tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta semana, a socialite brindou os seus seguidores com um vídeo encantador do neto mais novo, o pequeno António Maria, de sete meses, conforme pode ver mais abaixo.

"Não resisto! Não resisto! Não resisto a este bebé careca mais querido...Alguém resiste? É impossível, não é? Babo a olhar para ele", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que o menino é filho de Maria Pitta Paixão, filha mais velha de Bibá Pitta. A jovem é também mãe de Duarte, de três anos.