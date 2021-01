Reprodução Instagram, DR

Famosa por interpretar a personagem Lilá Brown na saga de 'Harry Potter', Jessie Cave emocionou os fãs ao partilhar na conta de Instagram uma fotografia do filho de três meses no hospital. A atriz revelou que o pequeno Abraham está internado com Covid-19.

“Ele testou positivo para a Covid-19. Ele está ok e recuperar bem, mas eles [a equipa médica] estão vigilantes e atentos, graças a deus”, escreveu Jessie na legenda da publicação.

A inglesa de 33 anos tornou público o estado de saúde do bebé juntamente com o anúncio do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de um novo confinamento para conter a nova variante do coronavírus, considerada mais perigosa.

“Não queria que este fosse o início do Ano Novo para a minha família. Não queria estar de volta ao hospital após o seu nascimento traumático. Estou mais uma vez grata às enfermeiras e aos médicos (...) Por favor, desejem uma recuperação rápida para o bebé. Desejo amor e o melhor para todos”, rematou.

Jessie Cave, que interpretou o papel da namorada de Ron Weasley, interpretado por Rupert Grint, que também foi pai há pouco tempo, também é mãe de Donnie, de cinco anos, e Margot, de três anos, fruto do relacionamento com o comediante Alfie Brown.

Gareth Davies