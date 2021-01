Tiago Caramujo

Este domingo, 3 de janeiro, a poucas horas de mais uma emissão da segunda temporada do programa A Máscara, João Manzarra usou as redes sociais para lembrar Sara Carreira. A filha mais nova de Tony Carreira - que perdeu a vida num trágico acidente de viação - participou, há um ano, na primeira temporada do formato, onde deu vida à misteriosa 'Pantera'.

"É bom saber que tantos têm assistido à Máscara e que na nossa companhia estejam a passar tão bons momentos como aqueles que tivemos a fazer", começou por escrever.

"Embora as filmagens do programa tenham acontecido antes da partida da Sara e mesmo não sendo participante desta edição, não deixei de sentir uma estranha e sentida ausência quando assisti às primeiras emissões", prosseguiu.

Reprodução Instagram, DR

"Ao mesmo tempo que sei que a vida continua e que ela se encarrega de nos trazer novas formas de alegria em que dela fazem parte as memórias felizes dos que fazem falta. Esse é o motivo que me traz aqui agora, recordar com respeito a incrível presença da Pantera da Sara e todos os bons momentos de vida que ela nos deu. Até já", completou.