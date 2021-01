Reprodução Instagram, DR

Foi em março de 2020 que Pimpinha Jardim deu as boas-vindas ao terceiro filho, o pequeno Tomás. O menino veio juntar-se Francisco, de dez anos, e, Raúl, de sete.

Desde então, a filha mais velha de Cinha Jardim tem partilhado várias imagens do bebé nas redes sociais, que têm deixado os internautas enternecidos. Exemplo disso é umas das recentes fotografias do menino, que conquistou inúmeros elogios: "Que boneco"; "Lindo" ou "Que amor", pode ler-se entre as várias reações.

Recorde-se que os três meninos são fruto do casamento de Pimpinha Jardim com Francisco Spínola.