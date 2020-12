O vídeo data de 1997, mas tornou-se viral durante o mês de dezembro deste ano. Em causa estão as imagens que mostram Victoria Beckham, visivelmente desconfortável, ao lado de Mel B, Geri Halliwell, Emma Bunton e Mel C, enquanto membros das Spice Girls, numa conferência de imprensa que Victoria acabaria por abandonar.

Como pode ver, enquanto os outros elementos da banda falam animadamente sobre os planos para o futuro, Victoria coloca a cabeça nas mãos frequentemente/ou tenta focar o olhar num ponto específico de forma a poder-se concentrar. O vídeo fez sucesso nas redes sociais com a legenda "eu sou a Victoria nas videochamadas do Zoom".

Como pode ver no vídeo acima, Victoria acaba mesmo por abandonar a sala, enquanto as restantes cantoras tomam as rédeas da conversa de forma a não atrair atenções para Beckham.

"Em minha defesa, eu estava realmente de ressaca!”, respondeu nas redes sociais, este mês, a estilista e mulher de David Beckham.