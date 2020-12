A viver nos Estados Unidos, Rihanna regressou a Barbados para passar o Natal em família. Uns dias antes da quadra festiva, a cantora surpreendeu um fã que a reconheceu na bomba de gasolina.

Mesmo usando máscara, Rihanna foi reconhecida por um fã que pediu para gravar um vídeo a seu lado (que pode ver acima). "Estou um posto de gasolina aleatório...Nem estamos a comprar gasolina, nem a conduzir", diz a cantora depois de ser apresentada nas imagens pelo fã.

No fim do vídeo, a cantora e empresária grita o nome do seu país com orgulho.