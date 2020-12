Reprodução Instagram, DR

Jorge Gabriel foi uma das primeiras figuras públicas a comentar publicamente a morte de Tony Lemos, no passado mês de novembro. Mais tarde, o apresentador da RTP confessou o quão difícil tinha sido marcar presença nas cerimónias fúnebres e esta segunda-feira, 28 de dezembro, numa homenagem dos Santamaria, não escondeu a emoção ao falar com a vocalista da banda e irmã do músico, Filipa Lemos.

Já depois da entrevista, Jorge Gabriel voltou a deixar uma mensagem ao amigo nas redes sociais: “Já sabia que a manhã ia ser exigente. Foi muito complicado trocar um simples olhar com a Filipa, a irmã do Tony Lemos, e emocionalmente tocante falar dele. Há mais de 20 anos que, longe ou perto, nos respeitávamos e admirávamos. Reconheço a minha fraqueza para comentar o desaparecimento de quem se gosta. Tony, espero que mesmo sendo humilde a homenagem na Praça da Alegria tenha ajudado a reconhecer o teu inegável valor. Descansa em paz amigo”.

Recorde-se que os Santamaria estiveram recentemente na Casa Feliz, da SIC, na primeira atuação da banda depois de perder um dos seus fundadores. O momento tornou-se ainda mais emocionante porque Filipa Lemos cantou um tema escrito pelo seu irmão com a filha. Reveja no vídeo abaixo: