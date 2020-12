Juntos há 12 anos e casados há sete, , Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva vivem uma fase particularmente feliz depois de serem pais do quarto filho, Eduardo, o primeiro rapaz. Esta terça-feira, a apresentadora da SIC e da SIC Mulher partilhou uma imagens que mostra as mensagens que recebe do marido e atleta.

“Amor da minha vida” e ainda “Sou louco por si”, são frases do ex-jogador de râguebi que se podem ler na imagem que a apresentadora partilhou nas redes sociais.

“Acordar assim, todos os dias, há 12 anos…”, admitiu, Carolina Patrocínio ao mostrar as mensagens.

