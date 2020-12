Reprodução Instagram, DR

Foi no Instagram que Sofia Arruda decidiu responder a algumas questões colocadas pelos seguidores, entre elas estava uma que abordava a educação que pretendia dar ao filho, o pequeno Xavier, de um ano, fruto do relacionamento com David Amaro.

A atriz contou que queria inscrever o menino numa escola privada, algo que deixou os fãs curiosos para saber o motivo. "Porquê escola privada?", perguntou um internauta.

"Eu estudei sempre em escolas públicas e o David sempre privadas e falamos sobre isso, naturalmente. E a diferença de 'oportunidades' é gigante. Muito menos na escola pública, infelizmente", respondeu.

"Eu tive que lutar para conseguir aprender, tive que pagar cursos privados para colmatar as lacunas do meu ensino E, além de tudo, queremos que o Xavier seja bilingue e como nem eu, nem o pai somos, ele tem de aprender na escola", rematou.