Cerca de um mês e meio depois de terem passado por um momento de grande dor, a morte do pai, Núria e Dália Madruga recorreram às redes sociais para assinalar o aniversário de uma das pessoas mais importantes da sua vida: a mãe.

“A mãe guerreira hoje fez anos. Mais uma vez a vida meteu-nos à prova e não pudemos estar juntas. Este ano ensinou-nos a todos a não dar nada como garantido, por isso aproveitem e cuidem dos vossos. ❤️ Passei o dia a pensar nesta foto, que adoro, e à tarde chegou-me às mãos. Não há coincidências. 🤍 Parabéns mãe. És o melhor exemplo da minha vida. ❤️

Pai, os teus netos viram esta foto e perguntaram-me se eras cantor de uma banda Rock! 🥰 Temos tantas saudades tuas”, escreveu a atriz Núria Madruga no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada no dia do casamento dos seus pais.

“A minha MÃE! A minha mãe faz anos hoje, mas desde que me conheço que sei que ela nos deu o melhor presente da vida, o facto de sermos suas filhas! Não conheço ninguém tão lutador como ela, é raro ver a minha mãe chorar porque ela o esconde, ensinou-nos sempre a depender de nós próprias, nunca ficar à espera, seguir sempre em frente, não há tempo de ficar agarradas ao passado que doeu, porque o nosso futuro reserva-nos sempre dias felizes! E tem sido assim, e é por isso que para mim fica mais fácil quando ela está por perto... Parabéns mãe e obrigada por me teres dado a oportunidade de ser filha de uma mulher como tu! ❤️”, completou a antiga apresentadora de televisão Dália Madruga, que optou por uma imagem mais atual, mas que também inclui o pai, Constantino Silva, que perdeu a luta contra o cancro no passado mês de novembro, aos 66 anos.