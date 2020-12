Hailey Baldwin e Justin Bieber encontraram uma forma original de passarem o Natal juntos, como fizeram questão de mostrar nas redes sociais.

"Que forma fantástica de passar a noite de Natal com o amor absoluto da minha existência", começa por dizer sobre o cantor e a modelo. "Estou tão obcecado contigo que até magoa", descreveu Justin Bieber.

Na praia desde o fim do dia, o casal partilhou imagens do momento onde surgiram com roupões, ténis e roupas bem confortáveis à espera do pôr do sol. As imagens receberam mais de 6,6 milhões de gostos.

