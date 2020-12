1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Depois de Luciana Abreu e Daniel Souza terem assinalado o aniversário das gémeas nas redes sociais foi tempo de passarem o Natal, afastados. Separados desde o início de 2019, os dois ainda não terminaram o processo do divórcio. O guia turístico passou a quadra festiva ao lado da namorada e da sua família.

Foi Judith Suarez que partilhou as fotografias de Natal nas redes sociais, ao lado dos filhos e do ex-companheiro de Luciana Abreu. A quadra natalícia terá sido passada na América do Sul, mais concretamente no Equador.

Recorde-se que foi em abril deste ano que Daniel Souza assumiu o seu relacionamento com Judith. "Juro que não te podia amar mais do que amo neste momento, ainda assim, sei que te amarei mais amanhã", escreveu Daniel Souza escreveu na altura. VEJA AQUI, uma foto de ambos.

Além de Amoor e Valentine, Luciana Abreu é mãe de Lyonce, de nove anos, e Lyannii, de oito, nascidas do seu primeiro casamento, com o ex-futebolista Yannick Djaló.