Stefanie Keenan

Este ano não tem sido fácil para Jessie J. Depois de terminar o namoro com Channing Tatum durante a pandemia da Covid-19, a cantora descobriu que tinha a doença de Ménière, uma patologia crónica do ouvido interno, causando vertigem, zumbidos e possibilidade de perda da audição.

De acordo com o The Sun, a cantora de 32 anos fez um direto nas redes sociais onde contou como tudo aconteceu. “Acordei com a sensação de estar completamente surda do ouvido direito, não conseguia andar em linha reta", começou por explicar.

Entretanto Jessie foi para o hospital onde passou a véspera de Natal internada. “Basicamente, disseram-me que tinha Síndrome de Ménière. Eu sei que muitas pessoas sofrem com isso e, na verdade, muitas pessoas procuraram-me e deram-me ótimos conselhos, então eu apenas fiquei em silêncio", contou. "Esta é a primeira vez que consigo cantar e aguentar o barulho. Estou com saudades de cantar e estar perto das pessoas", acrescentou.

"Poderia ser muito pior, na verdade. Estou muito grata pela minha saúde. Eu só fui apanhada de surpresa. Era véspera de Natal e eu estava no hospital a pensar 'o que está a acontecer?', mas estou feliz de ter ido logo e descobriram o que era com rapidez e deram-me logo os remédios certos e estou a sentir-me bem melhor hoje. Há muito tempo que não canto e quando canto muito alto parece que está alguém a querer sair de dentro da minha orelha."