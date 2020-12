Instagram

Domingo 27 de dezembro foi dia de festa em casa de Inês Herédia e Gabriela Sobral. Além da atriz ter comemorado 31 anos, também os seus filhos gémeos, Tomás e Luís, festejaram o seu segundo aniversário e, apesar das restrições impostas pela pandemia, todos foram surpreendidos por familiares e amigos que os visitaram à porta de casa ou não jardim.

>> Inês Herédia em lágrimas com surpresa das amigas no seu aniversário

Já ao final do dia, Inês Herédia deixou uma mensagem de agradecimento, na qual enaltece o papel da mulher na sua vida. “Ontem escrevi um texto para por aqui hoje. Falava sobre Portugal começar a vacinar hoje, sobre amar celebrar os anos, sobre a festa do ano passado e a festa que prometo fazer mal os meus se vacinem todos, sobre o facto da minha mulher aturar 3 capricórnios, sobre os filhos perfeitos que Deus me deu. Achei que sabia o que ia ser o dia de hoje mas 2020 troca as voltas”, começou por escrever.

Instagram

“Virou-me o dia do avesso, chocalhou, transformou, aumentou, encheu de amor. Estou para aqui numa montanha russa de emoções que não digo pão com queijo. Miúdos na cama, felizes até ao último cabelo e mães cansadas de felicidade. Obrigada por tanto carinho. Parabéns Tomás, parabéns Luís 💙🙏🏻”, completou.

>> Inês Herédia responde a todos os fãs que lhe pedem para mostrar a cara dos filhos

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Inês Herédia e Gabriela Sobral, de 55 anos, se casaram em fevereiro de 2018. Em dezembro desse mesmo ano nasceram os gémeos e a jovem artista não esconde a tristeza por ter de recorrer a um processo ‘artificial’ para poder ser mãe. Durante uma entrevista a Rita Ferro Rodrigues questionou, em lágrimas: “Se eu posso amar uma mulher, porque é que eu não posso ser fecunda com ela? É a minha primeira pergunta quando lá chegar [perto de Deus]. Eu percebo o sofrimento no mundo, mas não consigo perceber porque é que o amor não é fecundo entre duas mulheres ou dois homens? Não consigo perceber porque é que a natureza não permite isso se permite amar”. Saiba mais AQUI!