“A melhor prenda do Natal ;) Desejo a todos um feliz Natal com muito amor, saúde e boas festas em segurança!”, escreveu Filipe Pinto no Instagram, na legenda de uma fotografia que mostra o bolo de aniversário da sua filha, Isabela, de dois anos.

Recorde-se que o músico se tornou conhecido depois de vencer a primeira edição do programa de talentos Ídolos, da SIC.