Reprodução Instagram, DR

Esta não é a primeira vez que Vera Kolodzig mostra o namorado, Rúben Maio, nas redes sociais, mas são raras as vezes que a atriz mostra detalhes da sua vida privada. Portanto, esta sexta-feira, dia 25 de dezembro, foi uma excepção.

A atriz publicou uma fotografia amorosa ao lado do companheiro onde ambos estão bastante sorridentes e contou como passou a consoada.

"Feliz Natal a todos! Este ano calhou-me a mim namorar no dia 24 e os mimos para o Mateus ficam para amanhã", escreveu na legenda da publicação.

"Passei o dia a fazer embrulhos personalizados com materiais re-utilizáveis e a preparar o almoço de amanhã. Não seremos muitos, e este ano estaremos “mascarados”, mas ainda assim o que importa é o Amor", rematou.

Recorde-se que Vera Kolodzig é mãe do pequeno Mateus, de seis anos, fruto do anterior relacionamento com Diogo Amaral.

Reprodução Instagram, DR