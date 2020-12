Reprodução Instagram, DR

Para assinalar o dia de Natal, Ivanka Trump publicou nas redes sociais uma fotografia onde surge ao lado do marido, Jared Kushner, dos três filhos, Arabella, de nove anos, Joseph, de sete anos, e Teodore, de quatro anos, e do pai, Donald Trump.

No entanto, Melania Trump não apareceu, o que intrigou os internautas. É que enquanto a filha do presidente dos EUA partilhou um retrato de Natal com a família, a primeira-dama mostrou uma imagem natalícia a posar sozinha.

"Onde está a mulher [Melania]? Ela deixou-o antes dele sair", escreveu um internauta. "Essas crianças parecem miseráveis. Tão triste", apontou outro.