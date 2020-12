Instagram

Tanto Diogo Amaral como Jessica Athayde já brindaram, em várias ocasiões, os seus seguidores nas redes sociais com imagens do filho, Oliver, de um ano e meio. Entretanto, esta quinta-feira, 24 de dezembro, a atriz partilhou novas imagens do menino e mostrou-se impressionada com o seu crescimento.

"Acordou crescido hoje. Não sei lidar", afirmou na legenda da publicação em que é possível ver Oliver a brincar com os óculos de sol.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Uma publicação que, de resto, não passou despercebida aos internautas. "Tão lindo" ou "Tão fofo" foram os comentários que mais se repetiram entre os seguidores da atriz.

Recorde-se que além de Oliver, Diogo Amaral é pai de Mateus, de seis anos, fruto do antigo relacionamento com Vera Kolodzig.