Júlia Pinheiro demorou a entrar no espírito natalício e, contrariamente a muitas famílias portuguesas, não montou a sua árvore de Natal no início de dezembro, mas acabou por fazê-lo o segundo fim de semana do mês.

“Natal 2020. Vai acontecer. E aqui em casa começou a acontecer”, escreveu nas redes sociais, onde também partilhou uma fotografia da sua decoração, muito elogiada pelos seus fãs. “Bonita árvore”, “Que lindo pinheiro, Júlia” ou “Simples, mas muito bonita”, pode ler-se.

A julgar pela legenda escolhida pela apresentadora da SIC para esta imagem, será na sua casa que a família – muito provavelmente os três filhos, Matilde, Carolina e Rui Maria, a enteada, Sofia, e as duas netas, Benedita e Francisca – se reunirá na Consoada.