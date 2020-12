1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Em casa de Liliana Campos, o Natal começa a ser celebrado a 23 de dezembro. Esta quarta-feira, a apresentadora reencontrou-se com a sobrinha, Carolina, e o irmão, com quem já não estava há dois meses. Um momento que o rosto da SIC fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais.

"Não via a minha Carolina e o meu irmão há mais de 2 meses.

Agora só os volto a ver em 2021.

Aproveitámos todos os minutos desta noite.

Ninguém abriu presentes. Essa tradição mantém-se para a Noite de Natal, para celebrarmos o nascimento do menino Jesus.

Hoje celebramos o nosso Amor, recordando as peripécias de Natais passados, em que não havia camas para todos, mas lá nos encaixávamo-nos e era assim ao longo de três dias... eu comentei que jamais voltará a ser assim, por aqueles que já partiram... para me animar, a Carolina disse que quer muito ter cinco filhos. Mas óbvio que não é só pelo Natal Tia.

É óbvio meu Amor, respondi eu !!!

E foi assim esta noite.

Diferente, mas igualmente Feliz!



É desta forma que eu desejo que sejam os seus dias de Natal.

Felizes & Protegidos", escreveu.