1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Como é habitual, Carolina Patrocínio reuniu-se com a mãe, Teresa Vieira de Almeida, e as cinco irmãs para um almoço de Natal. A apresentadora partilhou várias fotografias do momento nas redes sociais, onde é possível ver mãe e filhas com vestidos desenhados por um dos elementos do clã, Rita Patrocínio.

"Cada vez que amamos, cada vez que damos, é Natal", escreveu Carolina Patrocínio na legenda das imagens, que entretanto já mereceram vários elogios por parte dos internautas.

"Que família mais linda", pode ler-se entre os comentários à publicação partilhada pela apresentadora da SIC.