Instagram

João Baião tem o hábito de, todos os anos nesta altura, enviar uma mensagem personalizada aos seus amigos e conhecidos com votos de boas festas. Esta terça-feira, dia 22, teria sido o dia de contactar o ator Pedro Lima, que pôs termo à própria vida no passado mês de junho. “Este ano quando cheguei à letra P da minha lista telefónica não digitei o número do Pedro para lhe desejar um Feliz Natal, ficou a saudade. Um abraço a toda a família.❤️🌹”, escreveu João Baião no Instagram, na legenda de uma fotografia do artista.