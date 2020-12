Reprodução Instagram, DR

“Edilson da Silva Rodrigues, o Matheus da dupla Lucas e Matheus sucumbiu ao malfadado coronavírus aos 57 anos. Era um tipo encantador, profissional e muito afável. Há pouco mais de um ano estivemos juntos no meu #caporcasa. Fica um abraço para a família, e a tristeza de ver partir mais um homem bom tão prematuramente”, escreveu Herman José no Instagram, na legenda de um excerto do programa que apresenta na RTP.

Matheus esteve em Portugal no início de dezembro, tendo participado em diversos programas de televisão e começou a ter alguns sintomas quando regressou ao Brasil. Morreu esta terça-feira, 22 de dezembro, depois de testar positivo à Covid-19.