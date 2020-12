Reprodução Facebook, DR

Desde a estreia da série Esperança, no último sábado, 19 de dezembro, que César Mourão tem recebido largos elogios por parte do público, incluindo de rostos bem conhecidos. Foi o caso de Júlio Isidro, que fez questão de destacar a interpretação do humorista e a mensagem que a série pretende passar.

"ENQUANTO HÁ TALENTO HÁ ...ESPERANÇA", começou por escrever na sua página de Facebook.

"A Esperança entrou cá em casa para nos mostrar como é bom higienizar a televisão. A Esperança, feita de muito trabalho e perseverança, veio confirmar que qualidade e altas audiências, muitas vezes se encontram. A Esperança demonstra que produzir televisão com bons textos, realização plástica muito cuidada e bom gosto, resulta", salientou.

"Os meus parabéns ao ator de mão cheia, César Mourão , a toda a equipa, e ao Daniel Oliveira sobre quem cabe sempre a decisão do faz-se ou não se faz. Ainda bem que deixou fazer. Prestou um serviço...ao público", referiu.

"A Esperança é estender a mão à felicidade. Feliz Natal", completou