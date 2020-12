Esta segunda-feira, dia 21 de dezembro, Cardi B deixou os seguidores a "roer de inveja" ao mostrar mais de uma dezena de PlayStations 5 na sua conta de Instagram.

A rapper publicou apenas um vídeo das consolas de videojogos sem dar nenhuma explicação como pode ver no vídeo acima. Não se sabe se Cardi comprou as PlayStations para o marido, Offset, e outros membros da família, ou se o próprio rapper comprou tudo. É importante referir que nos Estados Unidos as consolas, que começaram a ser vendida em novembro, custam cerca de 400 euros cada.

Alguns seguidores da artista não ficaram contentes com a publicação. "É a coisa mais nojenta que eu já vi nesta época festiva... não há absolutamente nenhuma razão para ter tantas. Repulsivo", afirmou um internauta no Twitter. “Eu pensei que a PS5 estava esgotada. Como é que Cardi B conseguiu 50? Estou a exagerar, mas ainda assim...", questionou outro.

"Não é de admirar que mais ninguém conseguisse uma PS5. A Cardi B comprou o camião inteiro", disse um terceiro.